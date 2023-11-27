Президент Израиля задаст Илону Маску пару вопросов про антисемитизм Times of Israel: глава Израиля Герцог и Маск обсудят антисемитизм в Иерусалиме

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Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник встретится с американским миллиардером, бизнесменом и владельцем соцсети X Илоном Маском, сообщает Times of Israel со ссылкой на офис президента. Основной темой беседы станет проблема антисемитизма в социальных сетях.

Президент Ицхак Герцог планирует встретиться завтра в Иерусалиме с владельцем X и Tesla Илоном Маском, — отметили источники издания.

Отмечается, что ко встрече с Маском присоединятся некоторые члены семей заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Участники обсудят меры, которые можно принять для борьбы с нетерпимостью по отношению к евреям.

Ранее крупные кинокомпании Sony Pictures, Lionsgate, Paramount, Warner Bros. сообщили, что приостанавливают размещение рекламы в Twitter (X) из-за заявлений Маска о евреях. Организации сочли высказывания миллиардера антисемитскими. Аналогичное решение также приняли Apple, IBM и Walt Disney.

В ответ на это американский предприниматель Илон Маск назвал фальшивыми заявления ряда СМИ о том, что он является антисемитом. Миллиардер написал, что хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.