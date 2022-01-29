Президент Израиля вылетел в ОАЭ с первым в истории государственным визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в Объединённые Арабские Эмираты с первым в истории официальным визитом. В ОАЭ у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби Аль Нахайяном и премьер-министром страны и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Герцога.

Впервые в истории президент Герцог отправился сегодня утром в Объединённые Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, — говорится в сообщении.

Визит Ицхака Герцога в ОАЭ продлится до 31 января. По словам израильского президента, поездка стала возможной благодаря тому, что в сентябре 2020 года Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Как заявил Герцог перед поездкой, он несёт с собой «послание мира всему региону».

Ранее сообщалось, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента РФ Владимира Путина в Турцию и теперь ждёт ответа. Визит российского лидера, по всей вероятности, обусловлен недавним заявлением турецкого президента о том, что он пригласил российского и украинского президентов для урегулирования разногласий.

Как отметил пресс-секретарь президента России, Владимир Путин непременно воспользуется этим приглашением. По его словам, это произойдёт вскоре после улучшения эпидемиологической обстановки и в соответствии с графиками деятельности глав обоих государств.