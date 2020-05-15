Президент Израиля вернётся к работе в своём кабинете после дезинфекции

Президент Израиля Реувен Ривлин 15 июня вернётся в свою резиденцию. Сегодня всё здание, включая его кабинет, продезинфицировали из-за того, что у одного из сотрудников диагностировали COVID-19.
Резиденция президента была тщательно очищена после получения вчера информации о том, что у одного из работников диагностирован коронавирус, продезинфицированы все помещения, в том числе ванные и кухни, — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Ривлин уже завтра приступит к выполнению своих обязанностей. Он будет работать в своём кабинете,
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сдал тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. Однако политик был отправлен на двухнедельный карантин после того, как у одного из его советников была обнаружена инфекция.
Как писал NEWS.ru, Израиль и Палестина приняли решение о совместной борьбе с коронавирусом.
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