Президент Израиля вернётся к работе в своём кабинете после дезинфекции

https://static.news.ru/photo/c8b75eba-ae30-11ea-afce-fa163e074e61_660.jpg Реувен Ривлин Фото: Christian Ditsch via imago-images.de/Global Look Press

Президент Израиля Реувен Ривлин 15 июня вернётся в свою резиденцию. Сегодня всё здание, включая его кабинет, продезинфицировали из-за того, что у одного из сотрудников диагностировали COVID-19.

Резиденция президента была тщательно очищена после получения вчера информации о том, что у одного из работников диагностирован коронавирус, продезинфицированы все помещения, в том числе ванные и кухни, — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ривлин уже завтра приступит к выполнению своих обязанностей. Он будет работать в своём кабинете, передаёт РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сдал тест на COVID-19. Он показал отрицательный результат. Однако политик был отправлен на двухнедельный карантин после того, как у одного из его советников была обнаружена инфекция.

Как писал NEWS.ru, Израиль и Палестина приняли решение о совместной борьбе с коронавирусом.