Президент Израиля раскрыл разведданные о местонахождении командования ХАМАС Герцог: согласно разведданным, командный центр ХАМАС скрыт под больницей Газы

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Командный центр палестинского движения ХАМАС, согласно данным израильской разведки, находится под центральной больницей сектора Газа, написал в своей колонке для издания The New York Times президент еврейского государства Ицхак Герцог. В этой связи он подчеркнул, что жертвы среди мирного населения появляются именно в результате подобной тактики радикалов.

Наша разведка и признания захваченных террористов показывают, что командный центр ХАМАС спрятан под центральной больницей Газы, — написал Герцог.

Также президент усомнился в достоверности сведений о «гуманитарных сложностях» в Газе. По словам Герцога, многое из этих данных невозможно проверить, однако он признал, что «происходит реальное страдание, и оно тоже нас беспокоит».

В этом же материале политик сообщил, что Израиль не прекратит борьбу с палестинским движением ХАМАС до его исчезновения. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы не сможет остановить действия израильских военных. По словам Герцога, все, кто намеренно или невольно пытается помешать действиям военных, подрывает не только «обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться».

Ранее пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что истребители ВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Сабра Тель аль-Хава» Мустафу Далула. С начала войны он принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против израильских войск.