https://static.news.ru/photo/d4f57296-66ed-11ea-94b6-fa163e074e61_660.jpg Реувен Ривлин Фото: Shang Hao/Xinhua/Global Look Press

Израильский президент Реувен Ривлин собирается поручить формирование нового правительства по итогам выборов главе центристского блока «Кахоль-лаван» в кнессете (парламент Израиля) Бени Ганцу.

Об этом сообщает радиостанция Kan. Предполагается, что Ривлин вручит Ганцу мандат на формирование кабинета министров уже 16 марта в ходе специальной церемонии.

Ранее президент Израиля призвал как можно быстрее сформировать правительство в связи с напряжённой обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru. Ривлин допустил, что для выполнения данной задачи могут потребоваться временные соглашения между партиями на период в несколько месяцев.

Парламентские выборы в Израиле прошли 2 марта. Больше всего голосов набрала партия «Ликуд» премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Она получила 36 мест в кнессете из 120. Блок «Кахоль-лаван» главного соперника Нетаньяху Бени Ганца получил 33 мандата.