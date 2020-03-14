Израильский президент Реувен Ривлин собирается поручить формирование нового правительства по итогам выборов главе центристского блока «Кахоль-лаван» в кнессете (парламент Израиля) Бени Ганцу.
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Ранее президент Израиля призвал как можно быстрее сформировать правительство в связи с напряжённой обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru. Ривлин допустил, что для выполнения данной задачи могут потребоваться временные соглашения между партиями на период в несколько месяцев.
Парламентские выборы в Израиле прошли 2 марта. Больше всего голосов набрала партия «Ликуд» премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Она получила 36 мест в кнессете из 120. Блок «Кахоль-лаван» главного соперника Нетаньяху Бени Ганца получил 33 мандата.
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