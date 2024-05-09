Президент Израиля поблагодарил ветеранов Красной армии за победу в войне

Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Ицхак Герцог

Президент Израиля Ицхак Герцог на церемонии, посвященной Дню Победы над нацистской Германией, отдал дань уважения армиям стран антигитлеровской коалиции и поблагодарил ветеранов за их вклад в победу во Второй мировой войне. По словам израильского президента, которые приводит его канцелярия, весь мир находится в огромном долгу перед солдатами, которые сражались в рядах Красной армии и армиях стран-союзниц.

Мне хотелось бы выразить вам, дорогие наши солдаты, ветераны войны, сражавшиеся в рядах Красной армии и союзных армий, огромную благодарность за то, что вы сотворили подвиг на полях сражений, подвиг, равного которому нет и не было в истории человечества, — заявил он.

Герцог отметил, что люди во всем мире находятся в огромном долгу перед ветеранами. По его словам, солдаты, сражавшиеся в рядах Красной армии и армиях стран-союзниц, спасли человечество от катастрофы.

И всем вам сегодня я выражаю благодарность от еврейского народа и Государства Израиль. Спасибо всем союзным армиям, спасибо выдающимся и особенно мощным армиям — Красной армии, армии США, британской армии и десяткам других армий, — добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День Победы. Отмечается, что церемония началась с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, затем военным оркестром был исполнен гимн РФ.