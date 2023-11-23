Президент Ирана призвал страны мира не налаживать отношения с Израилем

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Народы мира теряют терпение в отношении масштабов совершаемых Израилем преступлений, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen. Он призвал страны «не идти на нормализацию отношений» с еврейским государством.

Мы не должны оставаться зрителями убийств женщин и детей, которые продолжают совершать американцы и сионисты. <...> Вражеское образование совершает преступления против человечности, что вызывает к нему отвращение в мире. <...> Народы мира теряют терпение по поводу масштабов [совершаемых Израилем] преступлений, — заявил Раиси.

Он также добавил, что страны Запада заявляют о правах человека, но в настоящее время, по мнению руководителя исламской республики, подобные высказывания «звучат смешно, так как весь мир знает, что они поддерживают сионистское образование».

Ранее Раиси на выступлении в ходе экстренного заседания БРИКС заявил о том, что израильское правительство необходимо признать террористическим. По его словам, страна непрерывно атакует больницы и религиозные объекты, убивая женщин и детей. Армию обороны Израиля нужно признать террористической организацией, считает политик.

Также сообщалось, что Иран планирует подать иск против Израиля в Международный уголовный суд. По словам представителя Министерства иностранных дел страны Насера Канани Чафи, уже сформирована специальная комиссия для решения этого вопроса. Поводом для подачи иска стали действия Израиля в секторе Газа.