Президент Ирана отверг предостережение США по ситуации в Газе Президент Ирана отказал США в обещании не вмешиваться в конфликт в Газе

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран не станет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт, заявил президент страны Ибрахим Раиси. По его словам, которые приводит агентство Fars, сам Вашингтон не следует данному принципу и оказывает «широкую поддержку» Израилю.

Вашингтон хочет, чтобы Иран ничего не предпринимал в отношении конфликта Палестины с Израилем, в то же время США оказывают широкую поддержку Израилю, что в итоге делает их призывы пустыми и бесполезными, — сказал Раиси.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что против США будут созданы новые фронты, если они продолжат оказывать помощь Израилю. Глава МИД считает, что в Вашингтоне должны решить, хотят ли они обострения войны. Министр указал на то, что Тегеран не отправлял войска в Сирию или другие страны региона.

Издание Axios сообщало, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае осуществления Иерусалимом наземной операции в секторе Газа. Предупреждение было передано через спецкоординатора ООН, который встретился с Абдоллахияном. Перед этим постпредство Ирана при ООН публично обвинило Израиль в военных преступлениях и предупредило о возможных последствиях.