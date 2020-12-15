Президент Ирана обрадовался поражению Трампа на выборах в США

https://static.news.ru/photo/0455bbc2-3f79-11eb-b2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что в Исламской Республике рады поражению Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джо Байдена к власти. Это не так, но мы очень счастливы, что ушёл Трамп, — цитирует Рухани ТАСС.

По его словам, нынешний хозяин Белого дома «совершал преступления, убивал людей и был террористом». Рухани также обвинил Трампа в создании препятствий для поставок в Иран вакцины от коронавируса.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, согласно которым новым главой государства станет Байден. За него отдали свои голоса 306 выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов. За Трампа проголосовали только 232 выборщика.

Как ранее писал NEWS.ru, Рухани заявил, что у Белого дома появился шанс исправить ошибки прошлого с приходом к власти Байдена. Рухани отметил, что «ошибочная политика» Трампа не только вызвала осуждение всего мирового сообщества, против неё выступали и граждане Штатов.