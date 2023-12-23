Президент Ирана назвал главного дестабилизатора обстановки в мире Раиси: США являются крупнейшим фактором нестабильности во всем мире

США претендуют на защиту свободы и демократии, но на деле представляют собой крупнейший фактор нестабильности во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в своей речи в ходе Тегеранской международной конференции по Палестине. По словам иранского лидера, которые приводит его пресс-служба, Вашингтон несет ответственность за величайшие преступления против прав человека.

Претенденты на [защиту] свободы и демократии показали, что они сами являются виновниками величайших преступлений, расовой дискриминации и преступлений против прав человека, и всем стало понятно, что США не только не являются фактором стабильности ни в одном регионе мира, но были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности во всем мире, в том числе в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане и других точках мира, — сказал Раиси.

Ранее СБ ООН принял проект резолюции, подготовленный арабскими странами и направленный на облегчение поступления гуманитарной помощи в Газу. За документ проголосовали 13 стран, РФ и США воздержались. Резолюция включает 16 пунктов, в том числе требования облегчить поступление гумпомощи в анклав через КПП и обеспечить защиту сотрудников ООН и людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи. Кроме того, резолюция призывает к немедленному прекращению огня и освобождению всех заложников.

Начальная версия резолюции была скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. При этом сообщалось, что поправка России к резолюции не была принята. Вето на инициативу наложили Соединенные Штаты.