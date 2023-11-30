Президент Германии прилетел в Катар, но его никто не встретил Stern: Штайнмайер полчаса просидел в самолете в ожидании встречающих в Катаре

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

С получасового ожидания в самолете начался визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Катар, сообщает немецкое издание Stern. Лидера ФРГ никто не встретил из-за того, что его самолет прибыл в Доху раньше запланированного времени.

Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным — даже жена оставила его. Все другие пассажиры после приземления в Дохе уже вышли из самолета. <...> Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа, — говорится в публикации.

Все это время Штайнмайер «с недовольным лицом и сложенными на груди руками» провел на вершине трапа самолета на 30-градусной жаре, отмечает Bild. По информации издания, президенту предлагали пройти в здание аэропорта и выпить чаю в ожидании прибытия эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, но он отказался.

Ранее похожий случай произошел с президентом Украины Владимиром Зеленским. Никто из чиновников правительства Польши не встретил его во время визита в страну в начале октября. По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, это стало очередным доказательством того, что отношения между Киевом и Варшавой сейчас очень плохие.