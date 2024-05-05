Пресс-секретарь ЦАХАЛ показала, как Газа получает гуманитарную помощь

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Русскоязычный пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова опубликовала в Telegram-канале видео на контрольно-пропускном пункте «Керем Шалом», через который осуществляется доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. Она уточнила, что в палестинский анклав пропускают 99% прибывающих грузовиков. Все их досконально проверяют, чтобы в Газу не было провезено вещей, которые смогут использовать ХАМАС, уточнила пресс-секретарь.

Тема гуманитарных грузов является одной из самых острых тем, которые обсуждаются в последнее время Я сейчас на КПП «Керем Шалом», куда приезжают грузовики для проверки перед тем, как гуманитарная помощь едет в сектор Газа. Сюда приезжает огромное количество грузовиков, и около 99% после проверки проходят, — рассказала Уколова.

Она уточнила, что КПП находится в пяти километрах от границы с Газой. По ее словам, единственный раз, когда пункт не принимал грузовики с помощью, был во время обстрела.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС договорилось с Израилем об освобождении 33 заложников, удерживаемых в секторе Газа. По информации СМИ, радикалы передадут пленных в рамках первого этапа соглашения об урегулировании конфликта.