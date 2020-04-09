Премьером Ирака стал обвинённый в причастности к гибели Сулеймани разведчик

https://static.news.ru/photo/9a5e3634-7a4a-11ea-b59b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Президент Ирака Бархам Салех утвердил главу национальной разведки Мустафу аль-Каземи на должность премьер-министра страны. Об этом сообщило государственное телевидение.

О решении Салеха стало известно после того, как предыдущий премьер Аднан аз-Зурфи не смог собрать новое правительство и сложил с себя полномочия по формированию кабмина.

Главу Национального разведывательного управления аль-Каземи обвиняли в причастности к ликвидации влиятельного генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Бывший губернатор провинции Наджаф Аднан аз-Зурфи занимал пост премьера с 17 марта. Его предшественник ушёл в отставку на фоне протестов населения, писал NEWS.ru.