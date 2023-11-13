Премьер Палестины призвал признать государство, «пока не слишком поздно» Премьер Палестины Штайе выступил за защиту двухгосударственного решения

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Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал дружественные страны признать его государство и защитить формулу двухгосударственного урегулирования ближневосточного конфликта, пока это еще не поздно сделать. Его слова, которые приводит агентство WAFA, прозвучали на встрече в Рамалле с министром иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

Штайе призвал «Данию и дружественные страны, которые верят в ценности мира, истины и справедливости, признать палестинское государство и защитить формулу двухгосударственного урегулирования, пока не стало слишком поздно». Означенная формула предусматривает мирное сосуществование палестинского и израильского государств.

По мнению премьер-министра, следует формировать политический курс, который сможет положить конец «оккупации и создаст государство в границах 1967 года на всех палестинских территориях в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан». К таким территориям Штайе отнес в том числе Иерусалим.

Чиновник призвал международное сообщество перестать использовать в отношении Палестины двойные стандарты. По его словам, территория находится «под колониальной военной оккупацией», а действия Израиля, по мнению Штайе, представляют собой «нарушение международного гуманитарного права». Премьер-министр также заявил, что «7 октября не является днем начала конфликта с Израилем, так как палестинский народ страдает уже более 75 лет».

Ранее Штайе во время выступления на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в секторе Газа сообщил, что в Палестине за прошедший месяц погибло больше мирных жителей, чем за время конфликта на Украине. По его словам, Израиль ведет войну не против движения ХАМАС, а против всего палестинского народа.

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль указывал, что территория сектора Газа не будет принадлежать Израилю. По его словам, для палестинской стороны в настоящее время главной задачей является остановка войны и защита людей.