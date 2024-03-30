Премьер Пакистана высказался о визите Путина в республику Премьер Пакистана Шариф заявил, что ждет визита Путина в республику

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шахбаз Шариф

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на встрече с послом России Альбертом Хоревым отметил необходимость расширения двустороннего сотрудничества с Россией в нескольких областях, особенно в области энергетики, торговли и инвестиций, передает ТАСС сообщение офиса премьер-министра Пакистана. Министр выразил надежду на скорый визит в республику президента РФ Владимира Путина.

С любовью вспоминая их встречу на полях саммита ШОС в Самарканде в 2022 году, он повторил свое приглашение президенту Путину совершить официальный визит в Пакистан при первой возможности, — отметили в посольстве.

Ранее новым премьер-министром Пакистана избран председатель Национальной мусульманской лиги Шахбаз Шариф. За него проголосовал 201 депутат из 336. Основным конкурентом Шарифа был генеральный секретарь партии «Движение за справедливость» Омар Аюб Хан, который избирался в качестве независимого кандидата. Предшественник премьера Имран Хан покинул свой пост после вынесения ему вотума недоверия — суд приговорил его к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции и продаже иностранных активов.

До этого временный глава МИД Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала для него «самой важной» в ходе Генеральной Ассамблеи ООН. Он также вспомнил, что несколько раз бывал в Москве, где его очень тепло встречали.