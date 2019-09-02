https://static.news.ru/photo/94dd9286-cdb1-11e9-8548-fa163e074e61_660.jpg Саад Харири Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Режим чрезвычайного положения введён в экономике Ливана. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Саад Харири.

Глава правительства отметил, что ситуация крайне тяжёлая. По его словам, все усилия пойдут на то, чтобы сохранить стабильность национальной валюты. При этом все партии обязали строго соблюдать статьи бюджета на 2019 год, которые предусматривают снижение дефицита с 11% до 7,5% по рекомендациям Всемирного банка. Государство рассчитывает на $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий, передаёт ТАСС .

Ранее премьер-министр Ливана Саад Харири обратился к США и Франции с просьбой остановить военную эскалацию на границе с Израилем. Дипломат обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с госсекретарём Штатов Майклом Помпео и советником главы Пятой Республики Эммануэлем Бонном, писал News.ru.