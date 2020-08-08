Премьер Ливана предложил провести досрочные выборы в парламент

https://static.news.ru/photo/a8b36f32-d9aa-11ea-b11d-fa163e074e61_660.jpg Хасан Диаб Фото: twitter.com/MiddleEastMnt

На фоне протестов в Бейруте ливанский премьер-министр Хасан Диаб считает необходимым провести досрочные парламентские выборы.

Несколько депутатов уже объявили о том, что покидают свои посты и таким образом дают понять, что поддерживают предложение премьера, сообщают французские СМИ, на которые ссылается «Интерфакс».

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

По последним данным ливанского отделения Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в столкновениях пострадали 170 человек. Из них 55 человек попали в больницу.

4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. Там сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест. Значительная часть города сейчас разрушена. Радиус поражения составил 10 километров. В результате погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

По оценке сейсмологов, мощность взрыва была сопоставима с землетрясением магнитудой 4,5. Виновных в трагедии установит военный трибунал. Захватившие здание Министерства энергетики в Бейруте потребовали отставки ливанских властей. Один из представителей демонстрантов заявил, что в стране правят «мафия и шиитская партия „Хезболла“».

Как писал NEWS.ru, в Бейруте в стычках с протестующими погиб полицейский.