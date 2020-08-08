Премьер Ливана Диаб считает коррупцию причиной взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту ливанской столицы произошёл из-за коррупции. Об этом в обращении к гражданам заявил премьер-министра Ливана Хасан Диаб.
Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции, — сообщил премьер-министр страны.
Политик считает, что кризис можно преодолеть только проведением досрочных парламентских выборов,
4 августа в порту Бейрута взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Этот груз был конфискован с корабля Rhosus, который в 2014 году зашёл в порт ливанской столицы. В результате взрыва большинство зданий в Бейруте получили повреждения. Число погибших превысило 150 человек. Пострадали несколько тысяч.
Через четыре дня в столице начались столкновения с полицией. Протестующие ворвались в здания двух министерств. Они требуют отставки правительства. Сотрудники Красного креста сообщают о 120 пострадавших.
NEWS.ru писал, что при стрельбе в центре Бейрута погиб сотрудник сил безопасности. Несколько человек получили огнестрельные ранения.
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