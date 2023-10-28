Премьер Израиля встретится с семьями заложников ХАМАС

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с семьями тех, кто был взят в заложники бойцами палестинского движения ХАМАС при атаке 7 октября, сообщило издание The Times of Israel. Семьи заложников, удерживаемых в секторе Газа, требовали обсудить с ними судьбу их близких.

В администрации Нетаньяху заявили, что вечером 28 октября он встретится с семьями тех, кто был взят в плен в результате нападения ХАМАС, — говорится в публикации.

В канцелярии Нетаньяху анонсировали его встречу с семьями заложников вслед за тем, как министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о планах встретиться с родственниками попавших в плен к ХАМАС 29 октября. Семьи заложников требовали от израильских властей, чтобы те провели с ними переговоры с глазу на глаз в связи с расширением зоны проведения израильской военной операции в секторе Газа.

27 октября Израиль заявил, что в заложниках у ХАМАС в Газе остаются не менее 229 человек. В ЦАХАЛ также сообщили о гибели 310 израильских военных с начала эскалации в регионе.

Глава отдела ХАМАС по внешней политике Муса Абу Марзук ранее сообщил, что МИД России передал руководству движения список с именами восьми граждан РФ, которые могут находиться в заложниках в Газе. Марзук заверил, что в ХАМАС тщательно проверят эти списки.