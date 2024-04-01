Премьер Израиля пришел в сознание после операции Ynet: Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи

Фото: Thomas Koehler/Thomas Koehler/AA/photothek.de/Global Look Press

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, передает портал Ynet со ссылкой на главу хирургического отделения больницы Хадасса Эйн-Керем, профессора Алон Пикарски. По их информации, политик уже пришел в сознание и пообщался с семьей.

Операция прошла, как и ожидалось, успешно, — приводит издание слова хирурга, проводившего операцию.

Удаление грыжи проводилось под полным наркозом. На восстановление Нетаньяху потребуется не менее одного дня, добавила журналисты.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля временно сложит с себя должностные обязанности из-за хирургической операции. На этот период место главы израильского правительства займет глава Минюста Ярив Левин. Это уже не первый раз, когда Нетаньяху заменяют на его посту. Например, в июле 2023 года Левин также временно занял должность премьер-министра, когда политику устанавливали кардиостимулятор.

До этого эксперты издания The Wall Street Journal предположили, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может сменить бизнесмен и глава концерна Bayraktar Сельчук Байрактар. Он имеет все шансы занять пост главы государства, так как пользуется популярностью, посчитали они.