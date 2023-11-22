Представители ХАМАС прибыли в Ливан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представители ХАМАС во главе с заместителем руководителя организации в секторе Газа прибыли в Ливан, сообщил телеканал Al Manar. Там отметили, что визит делегации ранее не анонсировался.

Представители встретились с лидером шиитской партии «Хезболла» шейхом Хасаном Насраллой. В состав делегации вошел также член руководства движения Усама Хамдан.

Министерство иностранных дел Катара до этого подтвердило информацию о достижении соглашения между ЦАХАЛ и ХАМАС утром 22 ноября. Представители палестинского движения отметили, что в рамках соглашения будет объявлено временное гуманитарное перемирие. Оно продлится четыре дня. Также будут освобождены 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет, находящиеся в плену у ХАМАС. Их обменяют на 150 женщин и детей, содержащихся в тюрьмах Израиля. ХАМАС подтвердил информацию об обмене пленными.

Ранее канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что правительство страны по итогам многочасового спецзаседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней. После этого, по словам главы кабмина, военная операция в анклаве продолжится.