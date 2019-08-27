https://static.news.ru/photo/1d53fa0e-c909-11e9-a30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько тысяч боевиков запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), а также их приспешников действуют в Сирии. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Москвы при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3000 человек. Кроме того, в Сирии действует множество других террористических формирований, — цитирует Кузьмина ТАСС .

Как писал News.ru, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил надежду на то, что ситуация в сирийском Идлибе, остающимся последним анклавом, контролируемым террористом, должна в ближайшее время стабилизироваться.

До этого президент России Владимир Путин назвал главной задачей сирийского урегулирования стабилизацию обстановки и обеспечение процесса политического решения конфликта.