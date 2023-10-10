Представитель ЦАХАЛ назвал конечную задачу в текущем конфликте с ХАМАС Представитель ЦАХАЛ: армия намерена лишить ХАМАС всего военного потенциала

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Международный представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия поставила перед собой цель сделать так, чтобы у ХАМАС «не было никакого военного потенциала к концу войны». В беседе с CNN он добавил, что боевые действия усиливаются вокруг сектора Газа.

Вы не можете ожидать, что мы будем кормить и подпитывать того же врага, который нас убивает, — заявил Конрикус.

Представитель израильской армии отметил, что палестинские бойцы за прошедшие трое суток пытались прорвать южную границу Израиля. По его словам, ХАМАС это было необходимо для проведения «террористических операций с целью убийства гражданских лиц и солдат».

Представитель ЦАХАЛ предупредил, что Тель-Авив «насытил южную границу войсками и продолжил наносить воздушные удары, работая над восстановлением своих систем обороны».

Ранее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что основная цель Армии обороны Израиля заключается в уничтожении всех объектов палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа. По его словам, военным был отдан приказ увеличить интенсивность атак по региону.

До этого Галант заявил, что распорядился о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.