Правительство Турции ужесточило требования для аренды жилья туристам

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Турецкие арендодатели, желающие сдать в аренду туристам жилплощадь на срок менее 100 дней, теперь должны получить соответствующую лицензию, а также согласие всех собственников здания, следует из постановления, опубликованного в печатном органе правительства Resmi Gazete. Сдача жилья на короткий срок без лицензии будет караться денежным штрафом.

Арендодателю без лицензии грозит административный штраф в размере 100 тысяч турецких лир ($3,5 тысячи) за каждое помещение. Потом нарушителю предоставят срок в 15 дней, чтобы получить лицензию. Если арендодатель не выполнит требование, на него наложат штраф в 500 тысяч лир ($17,6 тысячи). При еще одном повторном нарушении сумма штрафа удвоится по отношению к предыдущему и составит 1 млн турецких лир ($35,3 тысячи).

Ранее губернатор турецкой Антальи Эрсин Языджи заявил, что власти провинции ужесточат контроль за сдачей иностранным туристам квартир в аренду. Глава региона пояснил, что активность в сфере арендного жилья в провинции возросла после конфликта на Украине и «принесла определенные проблемы». Он обратился к местным жителям с просьбой сообщать властям об известных им случаях неофициальной сдачи жилья в аренду иностранцам.