https://static.news.ru/photo/bb22697e-6098-11ea-8478-fa163e074e61_660.jpg Фото: lbcgroup.tv

Ливанское правительство приняло решение не выплачивать долги по евробондам. Вопрос был решён на всеобщем голосовании.

Ливанское правительство единогласно проголосовало за невыплату долгов по евробондам, которые необходимо выплатить в понедельник, из-за отсутствия финансовых возможностей, — передаёт телеканал LBCI.

Сотрудники администрации президента заявили, что полностью поддерживают такое решение.

По данным ливанского телеканала, страна должна была выплатить около $1,2 млрд по евробондам в марте 2020 года, $700 млн — в апреле, $600 млн — в июне.

Президент Ливана Мишель Аун утверждает, что экономическая ситуация продолжает ухудшаться. По его словам, страна страдает от финансовой блокады и санкций.

NEWS.ru писал ранее, что тяжёлые экономические проблемы Ливана закрыли для Сирии дверь к доллару.