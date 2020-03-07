Ливанское правительство приняло решение не выплачивать долги по евробондам. Вопрос был решён на всеобщем голосовании.
Ливанское правительство единогласно проголосовало за невыплату долгов по евробондам, которые необходимо выплатить в понедельник, из-за отсутствия финансовых возможностей, —
передаёттелеканал LBCI.
Сотрудники администрации президента заявили, что полностью поддерживают такое решение.
По данным ливанского телеканала, страна должна была выплатить около $1,2 млрд по евробондам в марте 2020 года, $700 млн — в апреле, $600 млн — в июне.
Президент Ливана Мишель Аун утверждает, что экономическая ситуация продолжает ухудшаться. По его словам, страна страдает от финансовой блокады и санкций.
NEWS.ru писал ранее, что тяжёлые экономические проблемы Ливана закрыли для Сирии дверь к доллару.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен