«Правильная сторона»: в Сирии обозначили позицию по СВО Политик Альшалаби: поддержкой СВО Сирия встала на правильную сторону истории

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Правящая в Сирии партия «Баас» полностью поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине, заявил на пленарном заседании форума «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» представитель партии в РФ Бассам Альшалаби. Он подчеркнул, что Дамаск выбрал правильную сторону истории, передает РИА Новости.

Арабская социалистическая партия «Баас» подтверждает, что стоит на правильной стороне истории, встав рядом с Российской Федерацией и ее специальной военной операцией на Украине против неонацизма, — подчеркнул Альшалаби.

Политик добавил, что взаимодействие России и Сирии за время президентства Владимира Путина развилось до стратегического уровня во всех областях. Особенно Альшалаби отметил совместные усилия Москвы и Дамаска в борьбе с международным терроризмом, в которой «смешалась кровь» солдат двух стран.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что РФ делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

По словам Путина, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Кроме того, базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы. Также глава государства подчеркнул важность отмены санкций против России.