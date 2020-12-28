Пожилой мужчина умер в Израиле после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c2f7f7a4-4904-11eb-92ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool Johanna Geron/Global Look Press

Пожилой израильтянин скончался 28 декабря от сердечного приступа после получения прививки от коронавирусной инфекции компании Pfizer. Об этом сообщили в Минздраве страны.

75-летний мужчина <...>, страдающий сердечным и онкологическим заболеваниями, у которого в прошлом было несколько сердечных приступов, был вакцинирован этим утром от COVID-19 и умер дома вскоре после вакцинации, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

После инцидента была создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая. Её возглавил руководитель отдела безопасности и качества Министерства здравоохранения.

Отмечается, что первичная проверка не выявила связи между смертью мужчины и препаратом, поэтому прививочная кампания в Израиле продолжается.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в Израиле 20 декабря. На первом этапе прививку получили медицинские работники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе проходит вакцинация граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна с 23 декабря закрывает въезд для граждан других государств и вводит обязательный карантин в специальных центрах для возвращающихся соотечественников. Причиной стало появление нового штамма коронавируса. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиля, писал NEWS.ru.