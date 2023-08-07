Химзавод в Турции сгорел дотла NTV: пожарные локализовали огонь на химзаводе в Турции, но работать далее он не сможет

Фото: Xinhua/Global Look Press

Спасатели смогли взять под контроль пожар на химзаводе в городе Черкезкей в провинции Текирдаг на северо-западе Турции, сообщает телеканал NTV. По данным журналистов, в результате возгорания предприятие сгорело дотла и не сможет функционировать дальше. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар на химическом заводе Rüzgar Kimya, расположенном в районе Черкезкей, взят под контроль, — сообщают корреспонденты.

Ранее сообщалось, что в порту города Дериндже на берегу Мраморного моря прогремел мощный взрыв. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в частности, медики. Судя по видео с места событий, взрыв произошел прямо у резервуаров с зерном. По словам мэра города Зеки Айгюна, причиной взрыва могла стать халатность в вопросах обеспечения безопасности. Он также уточнил, что в результате инцидента пострадало не менее четырех человек. Специалисты уже выясняют детали инцидента.

Вскоре после взрыва в порту города Дериндже вспыхнул пожар на территории завода в Текирдаге. Причины произошедшего не называются.