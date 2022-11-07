Пожар в высотке рядом с башней «Бурдж-Халифа» в Дубае попал на видео

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В Сети появились кадры пожара в 35-этажном небоскребе в Дубае. Здание принадлежит крупнейшему девелоперу в арабском мире Emaar и является частью группы башен под названием 8 Boulevard Walk. ЧП произошло недалеко от самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа.

Судя по кадрам, пламя охватило внешнюю обшивку здания и балконы почти по всей высоте. По данным Associated Press, пожар уже потушен. Информации о пострадавших не приводится. Как пишет издание, участившиеся за последние годы пожары в высотных зданиях Дубая вскрыли вопросы о безопасности облицовки и других материалов, используемых при застройке в стране.

В середине сентября в городе Чанша в Китае загорелся 200-метровый небоскреб. Инцидент произошел в здании государственной телекоммуникационной компании China Telecom. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Огонь начал распространяться с одного из нижних этажей, и за 20 минут пламя унесло на 10 этажей вверх. Вовремя сработавшая эвакуационная сирена позволила людям заблаговременно покинуть территорию здания.

Ранее пожар произошел в башне «Меркурий» в «Москва-Сити». В связи с этим из здания были эвакуированы около 500 человек. Причиной возникновения пожара стало короткое замыкание. В пресс-службе МЧС отметили, что возгорание произошло на 23-м этаже. Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.