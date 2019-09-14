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Михаил Щипанов
Пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов.
По словам представителя МВД Саудовской Аравии, в настоящее время неизвестно, кто мог организовать нападение.
Он также уточнил, что возгорания на территории завода локализованы и находятся под контролем. Информации о пострадавших и возможном сбое работы на производстве нет, передаёт Reuters.
Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji— Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) 14 сентября 2019 г.
Breaking: Reports of explosions in Buqyaq, #Saudi Arabia. pic.twitter.com/qkJ9xGc9ji
Ранее News.ru писал, что Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Размер её чистой прибыли достиг по итогам 2018 года $111,1 млрд. Показатель превышает совокупные результаты Apple, Google и ExxonMobil.
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Выставка технологий, в которой приняли участие, в основном, студенты, прошла в сирийской столице.
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Пожар на заводе Saudi Aramco произошёл из-за атаки дронов