https://static.news.ru/photo/41d1c08c-d6c4-11e9-81f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов.

По словам представителя МВД Саудовской Аравии, в настоящее время неизвестно, кто мог организовать нападение.

Он также уточнил, что возгорания на территории завода локализованы и находятся под контролем. Информации о пострадавших и возможном сбое работы на производстве нет, передаёт Reuters .

Ранее News.ru писал, что Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире. Размер её чистой прибыли достиг по итогам 2018 года $111,1 млрд. Показатель превышает совокупные результаты Apple, Google и ExxonMobil.