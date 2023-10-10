Появилось видео спасения израильтянами раненых под шквальным огнем

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Telegram-канал RT опубликовал видео, как военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) спасли раненых в районе поселения Нир-Ам на юге страны. Как отмечается, солдаты бросились на помощь в разгар боя под шквальным огнем.

Ранее сообщалось, что израильская армия уничтожила в районе кибуца Зиким на юге страны отряд бойцов ХАМАС, которые пересекли границу со стороны сектора Газа. Также в ЦАХАЛ заявили, что нанесены удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по военному комплексу и складу оружия. Страна продолжает операцию «Железные мечи», которая стала ответом на массированный ракетный обстрел со стороны палестинского движения.

После возвращения Тель-Авивом населенных пунктов на юге страны под свой контроль найдено около 1,5 тысячи тел бойцов ХАМАС, сообщил представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт. По его словам, за прошедшую ночь ни один боец палестинской группировки не пересекал границу сектора Газа с Израилем.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов назвал главное преимущество ЦАХАЛ в противостоянии с палестинским движением ХАМАС. По его словам, Израиль имеет регулярную, хорошо подготовленную армию и авиацию. Кроме того, ВС страны имеют большой боевой опыт и потенциал. По уровню подготовки Израиль даже превосходит ВВС Египта и Турции. На вооружении у страны стоят очень серьезные и многофункциональные машины.