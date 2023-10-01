Появились новые кадры с подрывом террориста-смертника у здания МВД в Турции

Фото: Денис Соловых/ТАСС

Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре

В Сети появилось видео с подрывом террориста-смертника у здания МВД в Анкаре с другого ракурса. На кадрах видно, как перед воротами ведомства останавливается машина. Из нее выходит человек, а затем подрывается около здания МВД.

Взрыв в турецкой столице произошел утром 1 октября. Глава МВД республики Али Ерликай заявил, что его организовали двое террористов. По словам министра, один из нападавших совершил самоподрыв, а второй был нейтрализован после нападения. В ходе перестрелки были ранены двое полицейских, угрозы их жизни нет.

Квартал, где прогремел взрыв, оцепили. К месту ЧП были направлены многочисленные силы безопасности и медицинские бригады, также прибыли сотрудники президентской охраны.

Политолог Икбаль Дюрре отметил, что при совершении теракта в Анкаре злоумышленники использовали небольшую грузовую машину. По его словам, в настоящее время полиция исследует автомобиль на предмет наличия еще одного взрывчатого вещества. Он добавил, что ведется закрытое расследование теракта и нужно подождать результатов.

По его мнению, когда в Турции происходит теракт, всегда первые подозрения падают на группу, связанную с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Дюрре не исключил, что подобный инцидент связан с предстоящими выборами местных властей в марте.