Появилось видео с места убийства россиянок в Турции

Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети появилось видео, снятое в доме в турецком Бодруме, где были убиты 42-летняя россиянка Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь, кадры опубликованы RT. Ролик записала фитнес-тренер погибшей, которая приехала к россиянке домой, обеспокоенная тем, что та долго не выходила на связь.

На кадрах видны пятна на полу и диване, которые, по мнению автора видео, могут быть следами грязи, оставленными чьей-то обувью. Кроме того, под покрывалом было обнаружено большое бурое пятно.

Источник, близкий к семье погибшей, рассказал RT, что найденные следы оставлены обувью 46-го размера. Такой же размер носит бывший муж убитой россиянки.

Улик масса: кровавый след в квартире 46-го размера, его отпечатки в [ее] машине, записи с камер, — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что тела убитых россиянок были найдены в пригороде Бодрума. Их завернули в простыню, связали веревкой и бросили на склоне у обочины дороги. По версии следствия, обе были застрелены.

По подозрению в убийстве разыскивают гражданина Литвы Андрея Куслевича, который был вторым мужем Ирины Двизовой. Она ушла от него несколько лет назад и переехала сначала в Москву, а затем — в Турцию. По имеющейся информации, подозреваемый ранее работал охранником украинского бизнесмена, проходил службу во Французском легионе и имел проблемы с законом в России. В день, когда его должны были доставить в СИЗО, он сбежал и скрывался в Литве.