Появилось видео с мальчиком, выжившим после 78 часов под обломками в Турции

Фото: Соцсети

В турецком городе Хатаи спасатели достали из-под обломков двухлетнего мальчика после того, как он провел там 78 часов, передает издание Hurriyet. В спасательной операции участвовали сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям провинции Эрзурум.

Команда Erzurum AFAD, участвовавшая в поисково-спасательных работах в Хатае, вытащила из-под завалов 2-летнего Мехмета Татара через 78 часов после землетрясения, — говорится в публикации.

Ранее в Сети появилось видео спасения собаки, оказавшейся под обломками здания после землетрясения в Турции. Животным занимались сразу несколько спасателей. Один поил его водой и успокаивал, другие в это время разгребали бетонную крошку и пытались поднять крупный обломок, чтобы вызволить пса.

Утром 9 февраля в центральной части страны были зарегистрированы новые подземные толчки магнитудой 4,2. Первые подземные толчки в стране были зафиксированы 6 февраля. Число жертв уже превышает 14 тысяч человек.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что произошедшее в Турции разрушительное землетрясение может сказаться на сроках создания совместного газового хаба с Россией. По его словам, власти РФ с пониманием относятся к трагедии турецкого народа и готовы ждать столько, сколько потребуется.