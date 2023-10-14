Появилось видео морской перестрелки женщин-военных ЦАХАЛ с бойцами ХАМАС WarGonzo опубликовал видео морского боя женщин-военных ЦАХАЛ с бойцами ХАМАС

Фото: US Navy/Global Look Press

Женщины-военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали бойцов ХАМАС, которые передвигались на нескольких лодках, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По информации канала, столкновение произошло вблизи Ашкелона неделю назад, когда палестинцы предпринимали активные попытки наступления.

На опубликованных кадрах видно, что военнослужащие ЦАХАЛ расстреливают плавающих в воде бойцов ХАМАС. Перед этим они уничтожили их средства передвижения. Для ликвидации уцелевших бойцов противника девушки также используют гранаты.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Это произошло после вторжения на территорию страны неопознанных объектов и уничтожения израильского беспилотного летательного аппарата.

Также стало известно, что израильские истребители атаковали пять зданий, которые бойцы ХАМАС использовали в качестве опорных точек. В числе объектов также были штаб-квартира военно-морского командования группировки и дом, где, предположительно, находился брат лидера ХАМАС в секторе Газа Яхъи Синвара. Кроме того, ЦАХАЛ ударила по штабу, наблюдавшему за действиями армии Израиля.