Появилось видео эвакуации тел погибших с вертолета Раиси Агентство IRNA показало кадры эвакуации с места крушения вертолета Раиси

Фото: Zuma/ТАСС

Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси

Информационное агентство IRNA опубликовало кадры эвакуации тел погибших с места крушения вертолета иранского президента Ибрахима Раиси. Отмечается, что их переносят спасатели Красного Полумесяца и бойцы сухопутных войск армии.

Ранее сообщалось, что поисковая операция на месте авиакатастрофы завершена. Обнаружены тела всех погибших, их отправили в город Тебриз.

На борту вертолета, потерпевшего крушение в горах, были президент республики Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Российское МЧС отправило на помощь в поисках воздушного судна два самолета Ил-76. В ведомстве сообщили, что они уже возвращаются в аэропорт Жуковский в Подмосковье.

До этого выяснилось, что Раиси планировал посетить Армению 19 мая, но визит был отложен в последний момент. Уточняется, что президент Исламской Республики должен был принять участие в открытии транспортных коридоров на территории страны. Политолог Алексей Макаркин предположил, что ЧП с вертолетом политика может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики.