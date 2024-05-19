Появились подробности о жесткой посадке вертолета с президентом Ирана Tasnim: колонна президента Ирана Раиси состояла из трех вертолетов

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Колонна иранского президента Ибрахима Раиси состояла из трех вертолетов, сообщает агентство Tasnim. По его данным, два воздушных судна успешно прибыли к месту назначения, а третье совершило жесткую посадку.

Президентский кортеж состоял из трех вертолетов. Два вертолета с рядом министров и официальных лиц благополучно приземлились, — указывает агентство.

По информации СМИ, экипаж вертолета смог самостоятельно выйти на связь. Вместе с Раиси на борту находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и руководитель пятничной молитвы Тебриза аятолла Мохаммад Али Аль-и-Хашим.

Государственный телеканал IRIB сообщал, что ЧП произошло у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. По информации СМИ, спасатели пытаются добраться до воздушного судна. Уточняется, что ситуацию осложняют сильный туман и рельефная местность.

Известно, что 19 мая Раиси участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз в Азербайджане.

Ранее американский истребитель F-16 Fighting Falcon, находящийся на вооружении Военно-воздушных сил США, потерпел крушение рядом с авиабазой Холломан в штате Нью-Мексико. Пилоту удалось катапультироваться, его госпитализировали.