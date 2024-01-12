Появились первые кадры ударов США и Великобритании по Йемену

Фото: IMAGO/Mahmoud Ajjour/Global Look Press

Опубликованы первые кадры ударов США и Великобритании по позициям хуситов в Йемене. По информации местного издания Al Mayadeen, удары прогремели в городах Сана (столица Йемена) и Ходейда (портовый город).

Американо-британские удары по хуситам в Йемене наносятся при помощи авиации, военных кораблей и подводных лодок с использованием ракет «Томагавк», передает Reuters. Взрывы звучат в Сане, Сааде, Ходейде и Дхамаре, уточняет арабский телеканал AlHadath.

Напомним, США и Великобритания начали операцию на Красном море. Йемен подвергся массированному ракетному удару, мощные взрывы слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» на берегу Красного моря. В Сааде и Сане также гремят взрывы. В регионе работает система противовоздушной обороны.

На этом фоне хуситы в Йемене объявили срочную мобилизацию. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном. Источники утверждают, что лидер хуситов выразил желание посетить Эр-Рияд с целью диалога под эгидой Саудовской Аравии, которая может выступить посредником между хуситами и США. В связи с этим представители местных хуситов объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем.

Ранее йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Атака послужила «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил, подчеркнул Сариа.