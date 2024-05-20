Появились новые кадры сгоревшего вертолета Раиси

Фото: West Asia News Agency/REUTERS

Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

В Сети появились новые кадры с места крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси. На видео, опубликованном турецким телеканалом A Habr, видно сильный туман. Среди деревьев можно увидеть обгоревший корпус воздушного судна, на котором летели члены государственной делегации.

Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана — иранской провинции на северо-западе страны. Кроме главы государства на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.

Глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд утверждал, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые минуты после его крушения. По его словам, спасатели обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи в связи с гибелью президента Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.