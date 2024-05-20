Появились новые кадры с места крушения вертолета президента Ирана ISNA опубликовало новые кадры с места падения вертолета президента Ирана Раиси

Фото: Mazyar Asadi/ZUMAPRESS/Global Look Press

Новые кадры с места крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, опубликовало агентство ISNA. На видеозаписи можно увидеть, что воздушное судно рухнуло на скалу.

Обломки вертолета обуглились в результате пожара, следует из обнародованного изданием видео. На поиски президента страны потребовалось более 11 часов.

Ранее глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд объявил, что все пассажиры рухнувшего вертолета, включая президента Раиси, погибли. Та же участь постигла экипаж воздушного судна, уточнил он. Кроме иранского лидера, на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

До этого Reuters информировало, что вертолет Раиси полностью сгорел при жесткой посадке. При этом издание на тот момент оценивало вероятность выживания главы исламской республики как низкую. Согласно сведениям источника, поступавшие с места аварии данные внушали тревогу, хотя люди еще не теряли надежды.

Президент Ирана возвращался на вертолете в Тегеран после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. На борту с главой республики находились иранские чиновники. Воздушное судно совершило жесткую посадку рядом с азербайджанской границей. Причиной тому послужили погодные условия.