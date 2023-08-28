Появились новые детали о женщине, пропавшей во время дайвинга в Египте Источник: пропавшая во время дайвинга женщина погружалась в воду без гида

Фото: Jacek Sopotnick/Global Look Press

Пропавшая во время дайвинга женщина погружалась на глубину без гида, сообщает «Звезда» со ссылкой на источник. При этом баллон, который она вместе с супругом использовала для погружения, не был заряжен специальной смесью. По информации источника, поиски пропавшей ведутся уже три дня.

Пара погружалась не на специальной смеси, а «на воздухе», что и могло привести к трагическому исходу, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга пропала в Египте во время занятий дайвингом. Telegram-канал SHOT отмечал, что она погрузилась в воду с мужем и профессиональным инструктором, однако вынырнул только ее супруг. В настоящее время на месте происшествия ведется поисковая операция.

Супруги отправились в десятидневный круиз и решили заняться дайвингом у острова Гифтун к югу от Хургады. Всего в погружении участвовали девять человек. Мужчина и женщина превысили допустимую глубину для погружения на 110 метров, после чего супруг почувствовал себя плохо и вынырнул, а его жена продолжила погружаться. В поисковой операции задействованы три лодки, муж пропавшей женщины попросил местные власти направить на место происшествия вертолет.

До этого гражданин России утонул в Черном море во время отдыха в Грузии. Инцидент произошел в курортном поселке Капровани. 30-летний россиянин вошел в море, но не смог выплыть. Спасатели обнаружили его тело 25 августа.