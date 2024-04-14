Появились новые детали ночной атаки Ирана на Израиль Press TV: Иран выпустил семь гиперзвуковых ракет по Израилю в ходе ночной атаки

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля семь гиперзвуковых ракет во время ночной атаки, сообщил иранский государственный телеканал Press TV. По его данным, израильские системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни один из снарядов.

По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, поразили авиабазу Неватим. Ни одна иранская гиперзвуковая ракета не была перехвачена Израилем, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Израилю не выгоден ответный удар по Ирану, поскольку в таком случае на Ближнем Востоке может начаться большая война. По его словам, США также не заинтересованы в таком развитии событий. Он подчеркнул, что необходимо учитывать и хуситов, которые доставляют неудобства Вашингтону в Красном море.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла ранее заявил, что страны Североатлантического альянса осуждают атаку Ирана на Израиль. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке не должен выйти из-под контроля. Он добавил, что члены НАТО следят за развитием событий и призывают стороны к сдержанности.