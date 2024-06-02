Появились кадры снесенного штормом пирса США в Газе Шторм разнес пирс США для гумпомощи Палестине за $320 млн

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В секторе Газа во время шторма волнами разрушило временный причал, построенный США для доставки гуманитарной помощи мирным жителям Палестины, соответствующие кадры были опубликованы очевидцами в соцсети X. На видео можно заметить, что пристань оторвало и она дрейфует недалеко от берега.

Отмечается, что Соединенные Штаты выделили для реализации проекта $320 млн. Пирс задействовали лишь в середине мая. Военные утверждают, что собирать обломки причала отправили военный корабль.

Ранее стало известно, что израильские дипломаты займут более мягкую позицию по установлению мира в секторе Газа и сделке об освобождении заложников, о чем известят посредников. Переговорщики готовы уменьшить минимальное число пленных для возвращения на первом этапе и обсудить устойчивый режим прекращения огня.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины ранее сообщила, что порядка 40 палестинцев, среди которых много женщин и детей, погибли в результате бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Рафахе. Несколько десятков людей были ранены. Как отметили в ведомстве, израильские силы нанесли удар по палаточному лагерю в районе Телль-эс-Султан на северо-западе города.