Появились кадры последствий новой атаки Израиля по сектору Газа

Фото: Mahmoud Fareed/Global Look Press

Опубликованы кадры последствий новой атаки армии Израиля по сектору Газа, передает телеканал РЕН ТВ. На роликах видно, как яркая вспышка загорается среди зданий.

Также на камеру попал полыхающий район больницы. По данным израильской государственной телерадиокомпании Kan, военные ЦАХАЛ по состоянию на 20:00 мск 9 октября атаковали 1707 целей радикалов в секторе Газа.

В ночь на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 500 военных целей в Газе. Огонь велся по объектам ХАМАС с истребителей и вертолетов. Всего израильские военные уничтожили семь оперативных штабов радикалов и один командный центр «Исламского джихада».

Днем ранее правительство Израиля одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает объявление состояния войны в стране. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство будет очищено от бойцов ХАМАС и они заплатят цену, «которой раньше не знали». Представитель ХАМАС Хазем Касем в свою очередь сообщил, что не видит перспектив перемирия с Израилем. По его словам, «оккупация со стороны Израиля находится в разгаре своей агрессии», поэтому говорить о каком-либо посредничестве в урегулировании конфликта также рано.