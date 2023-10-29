Появились кадры крупнейшего в истории Турции военно-морского парада Столетие основания Турецкой Республики отпраздновали военно-морским парадом

Фото: Zuma/ТАСС

Крупнейший в турецкой истории военно-морской парад состоялся в Стамбуле в честь столетия основания республики, передает РИА Новости. В нем участвовали 100 кораблей в сопровождении самолетов и беспилотников, в том числе флагмана флота Турции TCG Anadolu — первого в мире авианосца, с палубы которого могут взлетать БПЛА.

В параде приняли участие ряд авианосцев, вертолетоносцев и подводных лодок, которые были в сопровождении двух десятков истребителей, применивших тепловые пушки.

Военные корабли совершили проход по проливу Босфор от Черного до Мраморного моря. Перед парадом многочисленные зрители посмотрели на шоу в небе — выступала пилотажная группа SOLOTÜRK. Празднование завершилось шоу дронов и фейерверком.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой поздравил его со столетием провозглашения республики. Глава РФ отметил, что Турция добилась больших успехов во многих областях и пользуется высоким авторитетом в мире. Путин добавил, что отношения двух стран развиваются в духе дружбы и добрососедства. Он выразил надежду на дальнейшее наращивание двусторонних связей.