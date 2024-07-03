Появились кадры ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов в Турции

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В Сети появились кадры страшного ДТП с автобусом в Турции, который на полной скорости врезался в столб. В нем находились российские и белорусские туристы, а также их дети. По последним данным, в аварии пострадали 20 человек, среди которых 16 россиян. Погибшим значится водитель транспортного средства, сообщает Telegram-канал Baza.

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Пассажирский автобус, который перевозил туристов из России и Белоруссии, попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. По предварительным данным, автобус вез туристов из отелей в аэропорт Антальи. По пути машина врезалась в бетонный столб по непонятной причине. В результате у авто уничтожена полностью половина кузова.

В мае по меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции. На трассе Мерсин — Адана вечером столкнулись автобус, направлявшийся в город Диярбакыр на юго-востоке республики, и грузовик, который следовал по противоположной полосе.

До этого российские туристы попали в аварию во время трансфера по прилете из аэропорта Антальи в отели Аланьи. В результате пострадали 10 россиян, в числе которых были дети. Людей доставили в больницу.