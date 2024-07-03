Появились фото туристического автобуса, попавшего в страшное ДТП в Турции

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В Сети появились кадры автобуса, перевозившего российских и белорусских туристов в Анталье. Транспортное средство полностью разбито, уцелела только задняя его часть. Автобус вез туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи. Причиной ДТП стало столкновение со столбом на высокой скорости.

Telegram-канал SHOT писал, что среди пострадавших при аварии туристов есть дети, их состояние уточняется. Всего, по данным канала, пострадало 20 человек. Из них 16 граждан РФ и четверо белорусов.

Ранее в Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую». По данным СМИ, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин.

В мае по меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции. На трассе Мерсин — Адана вечером столкнулись автобус, направлявшийся в город Диярбакыр на юго-востоке республики, и грузовик, который следовал по противоположной полосе.

До этого российские туристы попали в аварию во время трансфера по прилете из аэропорта Антальи в отели Аланьи. В результате пострадали 10 россиян, в числе которых были дети. Людей доставили в больницу.