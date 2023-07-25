«Потушить не удается»: отдыхающие в Кемере туристы о пожарах в Турции Туристы в Кемере рассказали, что потушить пожары пока не удается

Фото: Tolga Adanali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Туристы, отдыхающие в турецком Кемере в провинции Анталья, где бушуют природные пожары, рассказали NEWS.ru, что отель работает в штатном режиме. По их словам, к ликвидации пожаров привлечено много вертолетов, однако потушить огонь пока не удается.

Пожар приблизился к Кемеру, очень много вертолетов летают, но потушить не удается. С утра и сейчас очень много дыма, но запаха гари нет, так как ветер дует в другую сторону. Отель пока работает в штатном режиме, никого эвакуировать не собираются. Мы находимся в 1 км от центра, — рассказал собеседник издания.

При этом туристка отметила, что обстановка улучшается, дым светлеет, гари не ощущается.

Сейчас вроде обстановка улучшилась, дым уже не такой темный, как было раньше. Пожар пытаются до сих пор потушить. К счастью, гари не ощущается, видимо, ветром уносит в другую сторону, — рассказала собеседница.

Власти Турции сообщили в ночь на 25 июля, что предпринимают усилия по тушению лесных пожаров в трех районах провинции Анталья и еще двух провинциях на юго-востоке страны. Речь идет о провинциях Маниса и Кахраманмараш, рассказал Генеральный департамент лесного хозяйства Турции. Президент страны Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан внимательнее относиться к лесам и не допускать там ни малейшего возгорания. Он отметил, что на борьбу с огнем власти уже направили 24 самолета, 100 вертолетов и десять БПЛА. Задействованы 25 тысяч пожарных.