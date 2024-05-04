Потрясенные жители иранского города засняли необычный дождь Улицы иранского Ясуджа засыпало живой рыбой после дождя и торнадо

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В городе Ясудж в Иране прошел «рыбный» дождь, о чем свидетельствуют видео, снятые местными жителями. На кадрах, опубликованных в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), можно заметить, как живые рыбы падают с неба и лежат прямо на дороге, трепыхаясь. Причины данного явления неизвестны, однако предполагается, что оно связано с непогодой.

Такое происходит, когда над водоемом проносится торнадо и захватывает рыбу. Затем потоками ветра ее уносит на сушу. В Ясудже, судя по кадрам, в день «рыбного» дождя случилась непогода. Кроме того, город пересекает река, из которой ветер мог выбросить рыбу на улицы.

Ранее жители и гости Сочи заметили корабли, парящие над водой, и засняли их на видео. Люди подумали, что это неопознанные летающие объекты (НЛО), однако оказалось, что явление вызвано миражом и называется фата-моргана. Она возникает из-за различий в плотности воздуха, которые вызывают колебания температуры. Все эти эффекты дают зеркальные отражения и искажения.

До этого жителей Подольска рано утром напугала вспышка кислотно-зеленого цвета в небе. Необычное явление также попало на видео. Выяснилось, что яркая вспышка была вызвана замыканием электроподстанции в Щербинке.