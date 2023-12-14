«Потребность не исчерпана»: турэксперт об отмене all inclusive в Турции Турэксперт Барзыкин: Турция вряд ли откажется от системы all inclusive

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Турция вряд ли откажется от системы all inclusive в ближайшее время, так как потребность в ней не исчерпана, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Комментируя ситуацию «360», он пояснил, что для семейного отдыха эта система подходит лучше всего: родителям не приходится переживать, чем накормить детей.

Семейный отдых все-таки больше подходит к all inclusive, когда дети накормлены, все сыты, довольны. Учитывая нашу нынешнюю систему, когда большинство не могут пользоваться картами за рубежом, это очень удобно. <...> Поэтому декларировать могут это пожелание, но, думаю, что пока потребность не исчерпана, — уточнил турэксперт.

Он отметил, что в Турции хотят видоизменить данную систему, но такие призывы и инициативы звучат постоянно в разных странах. Это связано с желанием оптимизировать расходы отелей и расширить возможности заработка для территорий рядом. Барзыкин подчеркнул, что часть отелей действительно может изменить пакет «все включено», предложив постояльцам платить только за то, что они используют, но это не будет массово.

Варианты возможны, но суть от этого не изменится: заплатил, употребляешь сколько хочешь и чего хочешь, — уточнил эксперт.

Турэксперт Дмитрий Горин ранее рассказал, что финансовые издержки отельеров могут стать причиной изменения системы «все включено» на турецких курортах и даже ее отмены. По его словам, это даст клиентам больше выбора.